Фото: youtube.com
Отец девочки, которая на видеокамеру зарубила топором котенка в Алтайском крае, попросил прощения за поступок дочери и рассказал, что его семье теперь поступают угрозы, сообщает 360tv.ru.
"Хочу принести всем извинение. Девочки раскаиваются. Готовы понести то наказание, которое будет предусмотрено законодательством. Но мне страшно за свою семью", — отметил мужчина.
Он также отметил, что правоохранительные органы ведут разбирательство, и еще раз подчеркнул, что его семья готова понести наказание в рамках действующего законодательства.
Напомним, что видео с убийством котенка было размещено в Сети 23 июля и вызвало очень широкий резонанс.
В кадре видно, как одна из девочек рубит животное топором, а вторая (ее сестра) снимает происходящее на камеру. Кровавое действо сопровождается смехом.
В связи с произошедшим полиция и прокуратура проводят проверку. Также ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае.
Комментарии
хм... пусть денег приюту "Ласке" переведет котиков лечить и много.. тогда может и простим
незабудемнепроситм
Там, похоже, вся семья.... гм... Вчера наткнулась на статью с его комментариями - они (родители), оказывается, знали, что девочка котенка убрала (с) (папа, интересно, киллером не подрабатывает случайно, с таким жаргоном да на публику). Знали не один день. То есть для них это было нормально (представила картину - прихожу домой, и мой ребенок мне сообщает, что убил нашего собственного котенка, а меня все устраивает). А как именно убрала, они, по его словам, не знали. Добавить сюда маму, которая писала, что дочь-де избавила котенка от мучений - картина маслом. А девочка, если ничего не путаю, ветеринаром собирается стать. Видимо, и дальше собирается больным животинкам головы рубить. Кто там писал по поводу понять и простить? Приносите к ней лечиться...(И вдогонку - наши чиновники такие бедные, что своего якобы больного котенка врачу показать не могут?)
я так понимаю что никакого серьезного наказания ей не грозит, видимо в силу возраста, раз папа так настойчив...
Бесперспективняк! Это я о семье...
на мужика только всех собак не вешайте , он тоже в шоке. Растил ребенка, а вырос урод. Он ее этому не учил, ему тоже тяжело и страшно за ее будущее. С ней определенно что-то нужно делать, как-то корректировать, безусловно как--то наказывать. Но родителей-то не добивайте.
Люди с ума сошли - за котёнка готовы человеку глотку перегрызть.
Понимание того, что у девок возраст ещё позволяет корректировать их поведение, нравствеенные ориентиры и даже психическое здоровье, что их не надо ни распинать, ни "прощать", а с ними должны поработать соответствующие люди (психологи, психиатры) - это понимание у людей отсутствует напрочь. Всё ведь просто - надо "руки обрубить", а то и вовсе "самих усыпить"
Папа, видимо, такое же жывотное, как и выращенные им дочери.
Страшно за семью?
Надо было ранее воспитанием детей заниматься.
Понятно, что готовы понести наказание, ибо максимум ст. 245 УК РФ:
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
В общем, ничего смертельного по Закону ей не грозит. А вот волна гражданского гнева его страшит. А вот пусть теперь боится.
Судя по его видеообращение, Папаня не раскаивается, а просто тупо боится. Ещё и протестует - за что, мол? За какого-то котёнка? Хорошая семейка. Как в анекдоте, их профессиональный праздник Хеллоуин
> А вот волна гражданского гнева его страшит. А вот пусть теперь боится.
Уверен, часть этих гневных граждан сами втихаря топят котят от своих кошек.
> Папаня не раскаивается, а просто тупо боится.
Я бы тоже боялся неадекватных граждан, которые готовы руки отрубить, а то и вовсе убить за котёнка.
- гость -
хм... пусть денег приюту "Ласке" переведет котиков лечить и много.. тогда может и простим
Современные ценности - за деньги готовы грехи отпускать? ну-ну...
грош цена вашим идеалам
25.07.2018 13:06
Евгений
100%, только в ютуб не выкладывают это.
на мужика только всех собак не вешайте , он тоже в шоке. ...Вы внимательно смотрели его обращение? У него нет сожаления или раскаяния! У него на лице написано - недоумение (за что?!!!), страх и скрытое возмущение (так нас ругают, как будто мы...). При словах "девочки раскаиваются" он опустил голову и спрятал глаза - это ложь. Он абсолютно заслужил эту ситуацию, но, я думаю, вряд ли он что-либо поймёт.
25.07.2018 13:01
Евгений
"Девки", как вы изволили выразиться, в этом возрасте не понимают, что причиняют боль? Или все-таки понимают? В обоих случаях картина удручающая - понимают и причиняют - выродки. Не понимают - увы, я с такими рядом находиться не хочу. А то по непониманию еще ножиком порежут. Или палкой по голове. Вас удивляет, что за котенка? Просто это то существо, которое по определению беззащитно и не ответит. Оттого и особенно омерзительный поступок.
Остается присоединиться к пожеланиям папе с мамой внимательно следить за своим здоровьем. А то не ровен час, доча и их от мучений избавит. Примерно таким же способом.
бабушек в деревнях надо на пожизненные сроки садить за утопленных котят)))
Если , как пишут в комментах, девочка хочет быть ветеринаром, то не стоит вообще это расценивать как проступок, это часть обучения...
25.07.2018 13:06
Евгений
У меня бабушка, помнится тоже топила котят у кошки. Давно, правда это было.
Но вы разве не видите разницы?
Показная казнь и разделывание котенка под смех на видео, и размещение этого в Сети, и пускай и жестокий, но рациональный и максимально безболезненный способ умерщвления животных, которых не прокормить?
Да, во времена жизни моей бабушки не было никаких приютов для животных.
Сейчас есть множество. Я уверен, что многие городские так и поступают, отдают животное в приют. Нравы в селе, безусловно, проще.
Но почему то подобное видео никто из сельчан не снимает.
Как думаете, почему?
25.07.2018 13:08
Евгений
Я бы на его месте не граждан опасалась, а своей доченьки. ИМХО, эта угроза куда как реальнее, чем слова в И-нете.
25.07.2018 13:16
- гость -
Часть обучения? Желаю вам попасть к врачу, который обучался так же. А лучше пусть она станет учительницей и учит ваших детей.
Аналогичное обращение с животными практикуется ПОВСЕМЕСТНО в сельской местности, примите это как данность. Девочки, разумеется, моральные уроды. Но таких подавляющее большинство на селе- кот перестал мышей ловить? На вилы его! Собака задавила цыплёнка, который из-за криворукости строителей курятника выбрался во двор? На! тебе дроби...
Я бы тоже боялся неадекватных граждан, которые готовы руки отрубить, а то и вовсе убить за котёнка. Помните фразу - наказания без вины не бывает? Как раз про этого папашу. Убить его, конечно, не убьют. Но нервы потерпят. И он это заслужил. Большинство читателей Аминка, я думаю, в страшном сне не могут представить такую ситуацию со своими детьми. Мой 22-летний сын даже прочитать статью про этих живодерок не смог от отвращения к этим девкам и жалости к несчастному животному. И это нормально.
25.07.2018 13:08
Евгений
бойся Евгений.. бойся.. ходи и оглядывайсяя
25.07.2018 13:21
Гость
такое поведение мужчины - это не нормально. Скорее всего скоро он приведет вам своего друга для знакомства.
Как бы Вы смотрели на бабушку, которая топит котят перед камерой? Или убивает собаку, записывая на камеру? Это однозначно пахнет безумием - для взрослого человека. А для ребёнка, в норме в силу возраста обладающего обострённым чувством справедливости, это признак морального уродства
Может я в общую струю не попаду, но не хочу вставать в один ряд с лицемерами, 99% комментов к статье написано именно ими.
Мне плевать на этого котенка, сам бы я его убивать не стал, но и трагедию из этого не стоит делать. Знаю огромное кол-во людей, которые в детстве делали поступки, которые их не красили. Но выросли, стали нормальными(во всех смыслах) людьми.
Не правильно девки сделали. Но это их котенок и им решать что с ним сделать. Не надо только в интернет выкладывать.
25.07.2018 13:30
- гость -
А вот УК с вами не согласен...
Ваша бабушка, Евгений, я думаю, пережила немало потерь и горестей, как все пожилые люди. Душа от этого черствеет. С возрастом человек принимает неизбежность - смерть близких, болезни и трагедии. Поэтому утопление котят - осознанная часть этой неизбежности (хотя Вы не знаете, что происходило у неё в душе).
Тем, кто такое творит, оправдания нет! Нормальные люди животных кастрируют, а не топят! Моя мама топила, а сейчас рак 4 степени с метастазами! Может, это её жизнь так наказывает! Если нужны острые ощущения, то найди равного и бейся! Есть же специальные бои бес правил! А маленького и беззащитного любой осилит! Только быть человеком - значит иметь душу! А у этих девок и, видимо, родителей, она отсутствует! тогда - только жесткое наказание и тюрьма!
Всё должно быть по закону. Девочки должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством. Родителям необходимо написать заявление в правоохранительные органы о поступающих им угрозах убийством. Благо что такие угрозы отслеживаются в интернете и существует уголовная статья за угрозы убийством.
Возмущанты, вы зачем эти говновидео смотрите и по вацапам друг дружке пересылаете, чтобы вместе побурлить? У девочек подростков мозги ещё недоразвитые, и у них с рождения на глазах рубят головы курям, колят поросей и топят котят.
Серьёзной воспитательной беседы будет достаточно. Прокурорам и полицаям узбагоиться и идти задерживать реальных преступников.
Всем, кто кричит "казнить" - без вас разберутся. Устроили судилище над глупыми детьми.
25.07.2018 13:35
Не минимум
Вот и Ваша мама плохо Вас воспитала. Если вы к ней так относитесь. Нашли причину, по которой она должна умереть. Вы страшнее этих девочек. Они то еще исправятся, а вы уже нет.
Боев бес правил не существует.
Меня всегда умиляет, как зоофилы вроде вас готовы убивать людей за коше и собак.... А на мясном рынке почему то я не встречал вас с акциями протеста...
25.07.2018 13:35 не минимум
А тебе есть оправдание? Как ты можешь радоваться тому, что у твоей матери рак 4-й степени?! Вы, собачники и кошатники, окончательно съехали с катушек...
25.07.2018 13:38
Павсекакий
Когда такой же глупый деть где-нибудь за углом вашего ребенка, не дай, конечно, пристукнет - а что, у них на глазах и детей каждый день наверное бьют, деревня же (а может, они и еще что видели, с таким-то воспитанием) - думаю, вы будете говорить по-другому. Более того, есть тип людей, которых от преступления удерживает только страх наказания. И если они будут знать, что наказания не последует - увы вам, не попадайтесь им на дорожке.
"Может, это её жизнь так наказывает!"
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Шо? Мамка плохая, котят топила, заслужила рак????
Вот вы, защитнички животных, постоянно удивляете.
25.07.2018 13:41
- гость -
Забой крупного рогатого скота на мясо и казнь и расчленение котенка на камеру для вас равнозначные вещи?
25.07.2018 13:38
Павсекакий
Я не смотрел, мне хватило фото и текстового описания. И судя по дальнейшему поведению фигурантов, все описанное правда.
Вот почему вы такие двуличные, господа оппики?
Какая тут беседа? Тут состав статьи УК РФ. Или выборочно применять? Только к тем, кто не разделяет ваших взглядов? Как и в случае с девкой с картинками, разжигающими межрасовую рознь? Ее тоже нельзя трогать как идейно вам близкую?
Защитники бездомных животных, в России много пустующих деревень, соберите всех бездомных собак и кошек и вместе с ними езжайте туда жить. Избавьте, пожалуйста, нас от присутствия в городах бездомных животных. И от вашего присутствия тоже
> "Девки", как вы изволили выразиться, в этом возрасте не понимают, что причиняют боль? Или все-таки понимают?
Налицо явное непонимание того, что я пытался донести. Я не собираюсь их как-то "защищать" и не призываю их "пожалеть". Я говорю, что это тот случай, который требует проработки. Новостей по этому поводу на Амике уже несколько, и в каждой из них (да уже и тут) в комментах люди, тронувшиеся умом призывают отрубить им руки, усыпить, убить, тихо убрать и пр. Я вот про этот аспект веду речь.
> В обоих случаях картина удручающая - понимают и причиняют - выродки.
Они не человека убили. Это раз. Возраст такой, что гормоны превалируют над разумом. Это два. С ними надо работать.
> Не понимают - увы, я с такими рядом находиться не хочу.
Они это ещё больше перестанут поднимать под криком толпы линчевателей. Зачем жалеть эту толпу, если она тебя ненавидит? Уверен, в голове у них примерно такой взгляд. Но нужно побольше гнева, побольше ненависти, главное рубить с плеча, чего тут думать, ведь зверски убили КОТЁНКА!!!!!!111одинодин
> А то не ровен час, доча и их от мучений избавит.
Подозреваю, что у дочерей даже рядом нет никаких острых психических отклонений, а просто сбит прицел общественных норм поведения. Я повторюсь - этот случай требует работы специалистов (психологов, психиатров).
25.07.2018 13:48
гость.
А это вы к чему сейчас? Данное животное было хозяйским, папа это признал. Значит, они за него несли ответственность. И да, делать со своим животным (так же как и с ребенком) все, что угодно, нельзя, вопреки распространенному тут мнению.
От безнаказанности эти "девочки" так поступили. Уверена, одноклассника/цам от них доставалось - "принцессы" же, дочери Главы. То ли еще будет.
> Я бы на его месте не граждан опасалась, а своей доченьки.
Ничего ему от неё не будет.
25.07.2018 13:35
гость 13:35
Всё должно быть по закону. Девочки должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством. Родителям необходимо написать заявление в правоохранительные органы о поступающих им угрозах убийством. Благо что такие угрозы отслеживаются в интернете и существует уголовная статья за угрозы убийством.
+++100500!!!
25.07.2018 13:51
Евгений
Я их убивать не призываю. Работать с ними можно и наверное нужно. (Кто бы еще это делал). Но не вместо положенного по закону наказания. Правда, я очень сомневаюсь в эффективности полученного результата, тем более при таком единодушии всей семьи по поводу случившегося. Боюсь, воспитания тут уже не переломить. А вот если их не накажут по закону - они уверятся в том, что им можно все. Насчет не человека убили - так понятно почему. С человеком как раз пока присутствует тот страх, что может прилететь.
25.07.2018 12:59
- гость -
на мужика только всех собак не вешайте , он тоже в шоке. Растил ребенка, а вырос урод.
Эти родители со своей фразой: "мы сами в шоке" заняли позицию владельца собаки, которая нагадила под дверь соседа, а для владельца собаки ее поведение стало полнейшей неожиданностью. Им детей подкинули или они их воспитывали с момента их рождения? Фундамент закладывается в семье и от родительского воспитания зависит, что из себя представляют дети.
В целом, это диагноз обществу:
Нам пофигу на пенсионную реформу, нам пофигу на повышение налогов, нам пофигу на разрастающееся мракобесие, мы не будем ходить на митинги и добиваться своих прав, НО ВОТ ЗА КОТЁНКА - ОТОМСТИМ!!!!!!11111
Эй, ребята, остыньте! Под холодный душ, ежили чего. Вы немного-то из интернет-дурмана выходите. Все устаканится, что за вопли истеричные про "обрубить" и "повешать" и т.д.? Спокойнее, в зеркало посмотрите на себя, сами вспомните может чего про себя, и вообще немного подумайте башкой, если осталась
Этой семейке валить по ходу надо из этой деревни от греха подальше
НО ВОТ ЗА КОТЁНКА - ОТОМСТИМ!!!!!!
и обязательно
25.07.2018 13:59
Евгений
Нам не пофигу. Но и котенок тоже не пофигу, уж извините. И да, если хотите, это часть как раз того самого мракобесия. Бить детей, убивать животных.
25.07.2018 14:01
- гость -
Да все в порядке, никто никого не убивает)))
25.07.2018 13:52
А это вы к чему сейчас?
Это к тому, что все угрозы написаны зоофилами. И автор того коммента предлагает им вместе с бездомными животными переселиться в заброшенные деревни, где никто не будет им мешать наслаждаться общением друг с другом.
Хихи хаха. Всего то немотивированная агрессия сопряженная с особой жестокостью и демонстрацией совершенного. У девок серьезные проблемы с головой.
25.07.2018 13:51
Евгений
Подозреваю, что у дочерей даже рядом нет никаких острых психических отклонений, а просто сбит прицел общественных норм поведения.
*********************
Вы называете это сбит прицел? У меня просто в голову не приходит как можно взять и отрубить котенку голову. Я не понимаю как это возможно вскрывать его. У меня просто нет даже представления как это возможно. А тут дети, девочки. Это явная девиация. Это ненормально. Это подлежит медикаментозной и психиатрической корректировке.
25.07.2018 13:59
Евгений
В целом, это диагноз обществу:
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Нет, Женя, это диагноз вам и вам подобным. Вы везде тащите политоту. Вы во всех случаях стараетесь найти гуано. ЧМ в России - так это специально для пенсионного возраста. Садисток выявили? Так это тоже отвлекают от пенсионного возраста. Ваш сосед пёрнул - так вы не волнуйтесь, он не невоспитанное хамло, он так вас от НДСа отвлекает.
Лично я, Женя, сходил на митинг КПРФ по пенсионному возрасту.
Что сделали вы?
Вы в интернете сопли пускаете.
> Я их убивать не призываю.
Это радует.
> Работать с ними можно и наверное нужно.
Нужно. Родителям, в первую очередь, конечно, но ещё не всё потеряно.
> тем более при таком единодушии всей семьи по поводу случившегося
Практически любой родитель будет защищать своих детей, независимо от того, что они сделали. Это нормальная реакция.
> Боюсь, воспитания тут уже не переломить
16 лет - это не возраст. Корректируется в нём гораздо больше, чем можно было бы подумать.
> Насчет не человека убили - так понятно почему. С человеком как раз пока присутствует тот страх, что может прилететь.
Убили не человека, потому что это не человек. Не из страха ответки, а просто потому что это не человек, а что-то близкое к насекомому - я так предполагаю себе их точку зрения. Поэтому его можно зарубить ради фана, угара и комментов на амике. Подобная дурь у многих с возрастом проходит.
"Ее тоже нельзя трогать как идейно вам близкую?"
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Опять сочиняешь? В УК есть статья про экстремизм, и как мы раньше без неё обходились? Уголовная ответственность для подростков за котёнка? Тоже какая то очень нужная статья УК. И кто это написал и поинял? Да те же депутаты, которых все матерят. Но тут надо слушаться.
25.07.2018 14:11
Павсекакий
Ясно.
Как всегда, бесполезно взывать к логике, если идеология и ненависть глаза застилают.
Продолжайте жить в своем черно-белом мире.
Такие поступки свойственны ничтожным трусливым людям. Сегодня он бравирует задавленной собакой, а завтра зовет на помощь из-за мнимых угроз во дворе.
Грантштейн
25.07.2018 13:06
Да, во времена жизни моей бабушки не было никаких приютов для животных.
Сейчас есть множество. Я уверен, что многие городские так и поступают, отдают животное в приют. Нравы в селе, безусловно, проще.
какие приюты на селе??? Там больниц нет в магазине продукты в долг в тетрадку записывают!
Ты такой же нытик, как маменькин сынок, что статью дочитать не смог! в деревню заедь хоть раз, посмотри, как люди живут
25.07.2018 14:10
Евгений
Ну во-первых, родители с ними и так уже поработали. Или их чужая тетя воспитала? Да и сами родители, судя по всему, недалеко ушли. Их не устраивает исключительно факт того, что это стало достоянием общественности. И да, отец из не столько защищает, сколько искренне не понимает, что не так. В общем, я вашего оптимизма не разделяю. Тем более что никто их из той самой среды, где все это взрощено, убирать не будет. Посему, боюсь, для них это так и останется нормой.
25.07.2018 14:16
- гость -
Ну вот конкретно эта отдельно взятая семья - не из последних нищих, судя по должности папы. Так что разруха, как обычно, в головах.
В деревнях отношение к убийствам животных более спокойное.
В городе мы покупаем бедрышки и крылышки, не видим процесса получения мяса.
А в деревнях рубят кур, уток, гусей сотнями. Колят баранов, свиней, коров, быков.
Но это нисколько не оправдывает в убийстве в развлекательных целях.
Тем более что никто их из той самой среды, где все это взрощено, убирать не будет. Посему, боюсь, для них это так и останется нормой.
Вот и правильно - НОРМА!
поэтому в тех же США законы в каждом штате разные!
Ескимосы, например рыбу с детства ловят, а наши степные дети карасей с рынка в банках спасают, ибо жалко!
Чечены с оружием разгуливают, а остальным русским нельзя! закон должен жить в согласии с культурой и традициями!
> 25.07.2018 14:09
> Грантштейн
> У меня просто нет даже представления как это возможно.
Это ты просто уже сильно отдалился от подросткового возраста, наверное.
> Это подлежит медикаментозной и психиатрической корректировке.
Это просто такой вот треш и угар, с их (как я полагаю) точки зрения. Ничего серьёзного для них, и не настолько серьёзно с моей точки зрения. Подозреваю, что тут до даже до психиатрии не дойдёт, и можно ограничиться работой психологов.
Полно примеров когда у разного рода убийц (людей, замечу) в голове переклинивало, и они подавались в монастыри замаливать грехи. А тут подростки и котёнок.
Давайте уже попридавим своё глубокозаденутое чувство мимишности и дадим волю трезвому холодному рассудку.
> Нет, Женя, это диагноз вам и вам подобным. Вы везде тащите политоту.
Я просто привёл в пример куда более серьёзных проблем, ведущих к куда более серьёзным последствиям, которые воспринимаются всеми как нечто само собой разумеющееся. Людям пофигу что творится лично с ними, почему-то.
> Вы во всех случаях стараетесь найти гуано. ЧМ в России - так это специально для пенсионного возраста.
Не надо проецировать на меня свои больные фантазии, я им не соответствую.
Лично я, Женя, сходил на митинг КПРФ по пенсионному возрасту.
Что сделали вы?
Сходил на митинг ЛДПР за неделю до него (сразу предупреждая очередные больные фантазии - я не сторонник ЛДПР). Давай меряться кол-вом посещённых митингов?
25.07.2018 14:21
- гость -
Вы меня извините, но я не думаю, что где-то убийство животных с особой жестокостью, разделывание трупа и хиханьки по этому поводу с выкладыванием на всеобщее обозрение - норма. Или ваш ребенок ведет себя так же?
25.07.2018 14:16
- гость -
Полегче.
Я знаю как живет село.
Достаточно и по краю, и по Сибири поездил по маленьким деревням.
Я и написал выше, что нравы в селе, естественно, проще, и никто ни в какой приют не понес бы, даже если бы он был. Но приютов там нет, и скорее всего никогда и не будет.
Тогда как в городе альтернатива приютам только отстрел бродячих животных. Поэтому в городе приюты - насущная необходимость.