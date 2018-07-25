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Американские адвокаты россиянки, уроженки Барнаула Марии Бутиной почти ежедневно навещают ее в следственном изоляторе, где девушку содержат в одиночной камере. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на защитника Роберта Дрисколла.
"Я навещал ее несколько раз, а адвокат нашей компании навещает ее почти каждый день. Условия минимальные, как это здесь обычно бывает", — рассказал адвокат, добавив, что Бутина находится в "заключении под защитой", поэтому она содержится в одиночной камере, а не с другими заключенными.
Дрисколл отметил, что вскоре ей разрешат делать звонки, однако на создание счета и размещение на нем средств нужно время.
Адвокат добавил, что на запланированном на среду, 25 июля, судебном слушании стороны должны договориться о графике дальнейших действий.
Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иноагентом. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет заключения. Сама россиянка заявила в суде о невиновности.
Российские власти считают обвинения в адрес Бутиной надуманными. В Госдепе комментировать ее дело отказались. Об этом заявила глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт, добавляет ТАСС.
"Позвольте мне объяснить, Госдепартамент, в отличие от остальных правительственных структур по всему миру, не будет ввязываться в эту ситуацию, касающуюся правоохранительных органов", — добавила дипломат.
Она отметила, что госсекретарь Майкл Помпео также воздержится от комментариев по делу Бутиной. Нойерт сказала журналистам обращаться с соответствующими вопросами в пресс-службу минюста США.
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