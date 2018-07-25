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Спасатели ведут поиски в Новосибирской области легкомоторного самолета, связь с которым пропала в среду, 25 июля. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что в 8:05 самолет "Cirrus" вылетел из аэропорта "Северный" в Новосибирске и направился в Томск. В установленное время в конечный пункт назначения судно не прибыло.
Уточняется, что поиски ведутся и с воздуха, и на суше, а также вдоль береговой линии реки Обь. Вертолет Ми-8 в составе шести человек занимается авиаразведкой. Территорию Колыванского района обследуют старосты, группа пожарных и спасателей. На береговой линии поиски ведутся от н.п. Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью. Местонахождение пропавшего самолета до сих пор не установлено.
Сообщается, что поиски также ведутся в Томской области. В поисковых работах в НСО принимают участие 14 человек и пять единиц техники.
В ведомстве уточняют, что на борту самолета находился один человек.
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