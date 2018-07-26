Во вторник, 31 июля 2018 года, в столице Алтайского края официально начнёт работу новый многофункциональный центр недвижимости. Это уже пятый по счёту в Барнауле офис агентства "Жилфонд" — одного из крупнейших агентств недвижимости России.
"В нашем новом просторном офисе площадью 742 кв.м будут работать 130 квалифицированных специалистов, которые помогут получить весь комплекс качественных риелторских услуг — от консультации до сдачи документов на регистрацию сделки, – рассказывает региональный директор агентства "Жилфонд" в Барнауле Людмила Авдюхина. — "Жилфонд" решит ваш квартирный вопрос быстро и просто: агентство гарантирует безопасность каждой сделки и несёт полную финансовую ответственность перед клиентами".
Сотрудники офиса помогут:
- купить, продать или обменять недвижимость;
- подобрать квартиру в готовом доме или новостройке, а также варианты домов, коттеджей, земельных участков и дач;
- оформить выгодную ипотеку: "Жилфонд" сотрудничает с ведущими банками, которые делают скидки клиентам агентства.
Персональные скидки, развлекательная программа, профессиональная фотосессия, фуршет и много сюрпризов ждут тех, кто придет познакомиться с возможностями центра недвижимости компании "Жилфонд" в день праздничного открытия 31 июля.
Встреча гостей: в 10:30
Вход свободный
Агентство недвижимости "Жилфонд"
г. Барнаул, ул. Малахова, 119
Телефон (3852) 201-001
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СПРАВКА. "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.
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