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Бийск и Рубцовск с 2019 года начнут получать 300 миллионов на ремонт дорог

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все средства будут выделены из краевого бюджета

Фото: Amic.ru

Алтайские города Рубцовск и Бийск с 2019 года будут дополнительно получать из бюджета региона около 300 миллионов рублей на ремонт дорог. Это в несколько раз больше, чем сейчас. Об этом сообщил журналистам врио заместителя министра Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин.

"Согласно указу президента, необходимо разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Мы работаем над ближайшим трехлетним периодом. По проекту "БКД" в 2019 году мы перейдем к капиталоемким работам. До конца августа будет представлен новый план работ. Цифры остаются прежними: в районе 1,5 миллиардов рублей в год. По-прежнему в проекте будут участвовать Барнаул, Новоалтайск. На региональном уровне мы расширим реализацию проекта, включив туда Рубцовск и Бийск. Сейчас в мэрии этих двух городов занимаются разработкой программ", — отметил Дмитрий Коровин.

Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко распорядился разработать региональную программу "Безопасные и качественные дороги". Документ позволит провести ремонт дорог не только в Барнауле, но и в других городах. Будет разработана комплексная схема организации дорожного движения. По результатам работы планируется снизить число мест концентрации ДТП и улучшить качество и безопасность дорог.

Еще ранее с данной инициативой выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.07.2018 14:01
- гость -

Свежо придание, но верится с трудом...

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