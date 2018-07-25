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Житель села Верх-Ябоган в Горном Алтае приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима за убийство своего родственника, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
Согласно данным правоохранителей, 13 ноября прошлого года около 23 часов в селе Верх-Ябоган после распития спиртного между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел в потолок из двустволки, после чего произвел еще один прицельный выстрел в потерпевшего, который впоследствии скончался.
Суд приговорил обвиняемого к 10 годам колонии строгого режима.
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