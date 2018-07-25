Фото: пресс-служба Владимира Полетаева
Маршруты Горно-Алтайск – Челябинск и Новосибирск – Горно-Алтайск войдут в число субсидируемых правительством для увеличения туристического потока, сообщил сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев. Регион очень популярен у туристов, но поездки туда довольно дороги, в том числе из-за удаленности, пишет "РИА Новости".
Об этом стало известно после встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В ходе встречи с министром была достигнута договоренность о включении Республики Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий и субсидировании перелетов в Горно-Алтайск в первоочередном порядке.
Также, по словам Полетаева, были утверждены маршруты, вошедшие в программу государственного софинансирования. В частности, будут субсидированы маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и Новосибирск.
Сенатор подчеркнул, что Республика Алтай входит в число наиболее привлекательных направлений внутреннего и въездного туризма, однако регион имеет ограниченную транспортную доступность, что препятствует активному развитию туризма и привлечению инвестиций.
"Чтобы повысить доступность отдыха в Республике Алтай, необходимо расширить маршрутную сеть АО "Аэропорт Горно-Алтайск" и субсидировать авиатарифы из федерального бюджета. Об этом говорят и многочисленные обращения от жителей Республики Алтай в связи с дороговизной авиабилетов в Горно-Алтайск", — сказал он.
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