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Житель Барнаула осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточняют, что мужчина сообщил о якобы имевшем место неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угон). Он настоял на написании заявления о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности за угон автомобиля и собственноручно это сделал.
Предварительная проверка выявила, что факт угона не подтверждается. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.
Зато под уголовное дело попал сам заявитель. Свою вину горожанин полностью признал.
Суд приговорил его к штрафу в размере шести тысяч рублей в доход государства.
Комментарии
Последователь Миши Дроздова((((