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Компания Apple принесла извинения пользователям, которые выявили, что из-за перегрева новый MacBook Pro с более мощным процессором не может полноценно работать. Об этом пишет РБК, ссылаясь на CNBC.
В компании отметили, что проблема возникла из-за недочетов в программном обеспечении. "После дополнительного тестирования с рабочими нагрузками мы выяснили, что в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения, который влияет на систему терморегулирования и может привести к снижению частоты работы процессора при нагрузках на новом MacBook Pro", — цитирует агентство текст сообщения.
Для решения проблемы Apple выпустила новое обновление для macOS - High Sierra 10.13.6. Также в пресс-службе отметили, что компания приносит извинения всем клиентам. В Apple пообещали, что после установки обновления ноутбуки будут работать корректно.
Обновленная линейка MacBook Pro была представлена компанией Apple 12 июля. Новые ноутбуки в версиях с 15-дюймовым и 13-дюймовым экраном были оснащены процессорами Intel восьмого поколения. На 15-дюймовый ноутбук был установлен шестиядерный чип Core i9 с тактовой частотой 2,9–4,8 ГГц, а более миниатюрная версия оснащена четырехъядерным Core i7 с частотой 2,7–4,5 ГГц. Согласно заявлениям Apple, MacBook Pro 15 с новым чипсетом должен быть на 70% мощнее своего предшественника, а MacBook Pro 13 — вдвое.
Тем не менее спустя несколько дней стало известно, что перегрев новых устройств приводит к тому, что они работают медленнее предшественников. Внимание на это обратил блогер Дейв Ли, который разместил обзор на новый девайс на своем YouTube-канале. Для сравнения он протестировал ноутбук, поместив его в холодильник, и обнаружил, что устройство после этого заработало быстрее.
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