Фото: biwork.ru
Управление образования администрации Бийска обрело нового руководителя — с приставкой "и.о." данное подразделение мэрии возглавила Елена Вирбицкас.
Как сообщает "Бийский рабочий", ранее Елена Вирбицкас была директором школы №20. Именно под ее руководством в этом образовательном учреждении воплощался проект по внедрению раздельного обучения мальчиков и девочек.
Ранее начальницей управления образования Бийска была Елена Андреева, которая руководила данной структурой с 2012 года.
Комментарии