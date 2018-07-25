Глава партии "Зеленые" в Алтайском крае, эксперт регионального Общероссийского народного фронта Виктор Кириллов снял свою кандидатуру с выборов губернатора Новосибирской области. Об этом он сам сообщил порталу Amic.ru.
"Я написал заявление о снятии своей кандидатуры по состоянию здоровья. Я приболел, не рассчитал силы", — сказал Кириллов.
Он уточнил, что 25 июля — последний день предоставления в новосибирский избирком подписей муниципальных депутатов для регистрации. По его словам, все остальные четыре кандидата подписи сдали (требовалось собрать 270 подписей). Это Анатолий Кубанов от "Справедливой России", Георгий Михайлов от "Народного альянса", Дмитрий Савельев от ЛДПР и Андрей Травников от "Единой России".
Виктор Кириллов уточнил, что на выборы шел с целью привлечь внимание общественности к экологическим и другим проблемам. При этом в Алтайском крае, где живет и работает Кириллов, тоже пройдут выборы губернатора. Однако партия "Зеленые" приняла решение в них не участвовать.
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