Фото: Amic.ru
Дорожники в Барнауле приступили к ремонту проспекта Ленина на участке от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов. Стоимость работ составляет около 52 миллионов рублей. По этому параметру дорога входит в пятерку самых дорогих объектов "БКД" в 2018 году.
Как сообщил директор барнаульского ДСУ №4 Николай Данилин, общая площадь ремонтируемого покрытия — 42 тысячи квадратных метров. Необходимо уложить около 8,5 тысяч тонн асфальтобетона. На сегодняшний день выполнены работы по срезке уже существующего асфальта и уложено порядка 3 тысяч тонн нижнего слоя. Также продолжается работа по поднятию люков и колодцев на данном участке. Будет установлено 750 метров бортового камня.
"Сложностей в работе на центральной улице, по словам подрядчика, практически нет. Ленинский проспект в плане организации работы более простой, потому что на данном участке нет такой загруженности. При этом достаточно широкая проезжая часть", — отметил он.
Подрядчик уже работает на 10 улицах города. Общий объем выполненных работ превышает 51%. Таким образом, подрядчик опережает намеченный график. В августе ДСУ №4 зайдет еще на три улицы.
Отметим, что в 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 участка улиц Барнаула, 8 улиц в Новоалтайске и пять региональных трасс. Всего более 118 километров. На эти работы из бюджетов всех уровней будет направлено более 1,6 миллиарда рублей.
Комментарии