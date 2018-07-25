Фото: vk.com/barneos22
Уголовное дело, связанное с громкой историей о смертельном ДТП в Барнауле с участием автомобилей Infinity и Toyota, прекращено по решению суда.
Как отмечается в материалах дела на сайте Центрального районного суда краевой столицы, основанием для этого стало примирение сторон. Отмечается, что производство по делу прекращено 16 июля текущего года.
Напомним, водителю Infinity инкриминировали часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Ранее портал Amic.ru неоднократно сообщал, что трагический инцидент произошел в ночь на 30 июля прошлого года в центре краевой столицы в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя.
Согласно версии следствия, которую приводили в краевой прокуратуре, мужчина, управляя технически исправным автомобилем Infinity Q50, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением транспортного средства.
Правоохранители также указывали, что водитель не принял своевременных мер для снижения скорости и применил небезопасный маневр — поворот вправо.
В результате произошло столкновение Infinity с автомобилем Toyota Corolla. Находившиеся в салоне японского автомобиля водитель и пассажирка погибли.
Данное происшествие вызвало большой резонанс в Барнауле и очень долго обсуждалось в социальных сетях.
Комментарии
Нет в России суда. Кругом только коррупция!
А можно кого-нибудь зарезать как свинью, а потом с родственниками договорится чтобы не сидеть?
вот куда страшнее ситуация, чем про котенка(( интересно, а они водителя и пассажирку тойоты спросили, они согласны?
Ну что ж, прецедент создан. Теперь, имеющие деньги, могут давить без особых последствий, не считая денежных.
путинская Россия, чему здесь удивляться!?
Примирение сторон в уголовном процессе означает, что сторона обвиняемого смогла договориться с потерпевшей стороной о снятии претензий.
Каким образом это происходит? Банально деньгами откупаются.
Не знаток юриспруденции, особенно зарубежных стран. А посему не знаю, есть ли где еще в мире такая практика.
Но как мне представляется, это самым негативным образом характеризует наше правосудие.
Покуда есть возможность безнаказанно уходить от уголовных преступлений, а по сути за деньги покупать право убийства, пускай и непреднамеренного, до тех пор это не правосудие, а право сильного (богатого).
а они водителя и пассажирку тойоты спросили, они согласны?
-----------
Разумеется, прокурор в рай слетал и они там все бумаги подписали
А разве примирение возможно в деле, где фигурируют трупы? То есть получается, можно кого-нибудь убить, потом заплатить родственникам отступные, и все?
Погуглил:
Примирением сторон является письменное или устное соглашение между потерпевшим (представителем потерпевшего в случае ДТП с летальным исходом) и виновником автомобильной аварии. В результате примирения лицо, признанное виновным в правонарушении должно выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию, размер которой определяется индивидуально в каждом отдельном случае. Размер денежного возмещения включает в себя: материальный ущерб; моральный вред. Пострадавшее лицо должно подать письменное заявление о примирении в органы следствия или суда. Документ должен отражать аспекты принятого соглашения и выражать согласие потерпевшего на прекращение уголовного преследования. Примирение может состояться на любой стадии расследования (предварительное, окончательное) и судебного разбирательства (до момента вынесения судом приговора). В результате заключенного соглашения о примирении уголовное преследование в отношении виновного лица полностью прекращается, и он освобождается от ответственности. В случае дорожного происшествия, повлекшего гибель человека, примирение возможно, если: у виновного нет судимостей, то есть правонарушение совершается впервые; преступление относится к категории небольшой и/или средней тяжести; с потерпевшим удалось достигнуть мирового соглашения; выплачена денежная компенсация причиненного ущерба; отсутствуют отягощающие обстоятельства.
То есть представители потерпевших (родственники) договорились с водителем Инфинити о размере компенсации, и подали заявление в суд. Такова процедура.
Мне тяжело представить каково это - продавать за деньги возможность наказания убийцы (пускай и непредумышленного) твоих близких.
Мм как удобно, столько возможностей в голове созревает.
Некоторых судей в России можно только пожалеть, т.к. это немощные существа, ничтожества исполнительной системы, не способные к действиям против власти и денег...
25.07.2018 15:12
Грантштейн
вообщето, это мировая практика : богатые откупаются от пострадавших.
При чем, чем богаче страна и круче проштрафившийся богатый, тем меньше ему напрягаться приходиться для откупа.
странно что вы только нашу страну видите такой несправедливой.
В азии вообще могут запугать жертву, чтобы отказалась от претензий.
Это говорят везде красиво о демократии и соблюдении прав, а на деле все иначе.
все нормально, это вам не вконтакте картинки ставить, немного бабла и гуляй с чистой совестью
В азии вообще могут запугать жертву, чтобы отказалась от претензий.
------------
А у нас что по другому? Лично я соглашусь с Грантштейном "Мне тяжело представить каково это - продавать за деньги возможность наказания убийцы"
Герой - орденоносец, Трофимов Пал Егорыч
С волненьем собирается на праздничный парад.
Движением привычным застёгивает китель,
Слегка ссутулив плечи под тяжестью наград.
Берёт трофейный Вальтер, добытый в сорок пятом
И от воспоминаний взор туманится слегка.
Выходит он пораньше, он опоздать не может,
Ведь он один остался из своего полка (х2)
Единственный сын мэра, Серёжа Кривопалов,
На чёрном Порш Кайене летит на красный свет
С ночного Авто - пати, под оксибутератом,
Без прав, без документов, 17 юных лет.
А рядом на сиденье - путана Ангелина
Спидометр закрыла беспокойной головой.
И Кривопалов - младший, не глядя на дорогу
Вдавил акселератор напрягшейся ногой.
И младший Кривопалов, не глядя на дорогу
Вдавил акселератор беспечною ногой.
Старик - орденоносец,
Трофимов Пал Егорыч
Стоит на светофоре и волнуется слегка.
Он не идёт на красный,
он рисковать не может,
Ведь он один остался из своего полка.
А Porshe Cayene стрелою
проносится по встречке,
Путана Ангелина наращивает темп,
И Кривопалов - младший,
не глядя на дорогу,
Глотает запрещённый
в стране медикамент.
И Кривопалов - младший,
не глядя на дорогу,
Глотает запрещённый везде медикамент.
И вот он загорелся,
зелёный человечек,
Старик как по Берлину,
по зебре зашагал,
Как вдруг прибором чутким
для усиленья слуха
Мотора рёв звериный внезапно услыхал.
Другой старик бы точно
окаменел от страха,
И кончилась бы песня про другого старика,
Но тут особый случай,
Трофимов Пал Егорыч
Не зря один остался из своего полка!
Блеснул трофейный Вальтер
в руке у ветерана,
легко пронзили пули тугую плоть колёс,
И как не раз бывало
в далёком сорок третьем,
Немецкая машина скатилась под откос.
И как не раз бывало немецкая машина
С глухою тонировкой
скатилась под откос.
Единственный сын мэра
томится за решёткой.
Путана Ангелина едет к детям в Абакан,
А на параде гордо шагает Пал Егорыч,
Единственный шагает из своего полка
продавать за деньги возможность наказания убийцы
а ты представь что там остались дети, несовершеннолетние например. Ни квартиры, ни образования, ни работы и родственников нет. Всякие ситуации бывают. А этому утырку все равно 3 года поселения дали бы максимум и через 1,5 вышел бы.
а помоему со смертельным исходом примирения нет?!