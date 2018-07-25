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Легкомоторный самолет "Cirrus", следовавший из Новосибирска в Томск, обнаружен — пилот воздушного судна погиб, сообщает "Интерфакс".
В ГУ МЧС по Новосибирской области относительно инцидента сообщили, что самолет был найден в лесном массиве в Заельцовском районе.
"В Новосибирске завершились поисковые работы. Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области обнаружила воздушное судно, связь с которым была утеряна сегодня утром. Самолет найден в лесном массиве Заельцовского района в 14:00 по новосибирскому времени", — отмечают в экстренном ведомстве.
Также уточняется, что район поиска был скорректирован благодаря сведениям от очевидцев.
Ранее сообщалось о том, что одномоторный самолет "Cirrus", летевший из Новосибирска в Томск, перестал выходить на связь 25 июля. На борту находился один человек.
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