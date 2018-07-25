Фото: gospress.ru
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении порядка 18 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание туркластера на Северном Кавказе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление, размещенное на портале правительства.
В документе уточняется, что бюджетные инвестиции будут предоставлены акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2018-2021 годах на "осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе".
Агентство добавляет, что общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 4,28 миллиарда рублей в 2018 году, а в 2019-2021 годах — по 4,5 миллиарда ежегодно.
Деньги пойдут на финансирование строительно-монтажных работ в туркомплексе "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика), проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам комплексов "Ведучи" (Чеченская Республика) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика).
Комментарии
всё правильно! на Кавказ
Алтайский край сам пусть выбирается. или нам тоже выделяют в таких объёмах?
А нам на край не хотят выделить!?????
наш туркластер будет конкурировать с северокавказским
люди ноющие , вы не вкурсе наверное что по дотациям наш Край впереди россии всей ?
Чечня пониже будет, пора лозунг вводить "хватит кормить Алтай" ?????
Вам уже сделали туркластер. Вон лестница на холм, набережная и малотобольская. Наслаждайтесь. Суперпроект. Нигде такого не увидите.
Это походу на кавказе вместо тропинок сделают лестницы. В гору лезть так гораздо сподручнее. Ну и набережные вдоль горных рек. С вазонами и гранитными шарами.
17:32, какое население чечни и какое АК?