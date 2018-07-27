29 июля 2018 года в 14 часов на территории парковки, расположенной перед торгово-развлекательным комплексом "Огни", пройдет грандиозный Фестиваль экстремальных видов спорта. Любой желающий сможет увидеть захватывающие и красивые выступления настоящих экстремалов.
В программе фестиваля:
- велотриал;
- паркур;
- силовой экстрим;
- спортивный экстрим;
- показательные выступления на роликах.
Также в этот день участники Фестиваля экстрима покажут мастер-класс на батуте и точно удивят зрителей.
В конце праздника состоится розыгрыш сертификата на 5000 рублей на услуги партнера Фестиваля – компании "Белый Сервис", а также сертификатов на ужин в ресторане "Ипонкин" и многое другое.
ТРЦ "Огни":
г. Барнаул, ул. А. Петрова, 219Б
сайт: ognimall.ru