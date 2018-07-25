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Врио главы Алтайского края Виктор Томенко принял участие в селекторном совещании МЧС РФ, которое проводил глава ведомства Евгений Зиничев. На совещании присутствовали главы всех регионов страны и полпреды президента в федеральных округах, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Отмечается, что особое внимание было уделено теме внедрения в регионах системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Томенко рассказал, как эти задачи решают в Алтайском крае.
По его словам, в текущем году в регионе выделили свыше 480 миллионов рублей на создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Единые дежурные диспетчерские службы оснащают новым оборудованием, в них увеличивается штат.
"Повышен уровень зарплаты персонала, в среднем по сравнению с первым полугодием прошлого года зарплата у этой категории персонала выросла на 28%", – добавил Томенко.
В Тальменском районе диспетчерская служба полностью обеспечена нужным оборудованием и по всем показателям готова к внедрению системы "112" и АПК "Безопасный город".
В 2017 году в крае создали центр обработки вызовов для внедрения системы вызова по единому номеру "112". В декабре был запущен сегмент системы "112" в столице региона.
АПК "Безопасный город" в первую очередь планируют внедрять в Белокурихе и Локтевском районе. В крае будет работать система мониторинга за лесопожарной обстановкой, объектами теплоснабжения, сейсмической, гидрометеорологической обстановкой, состоянием окружающей среды, будет развиваться система интеллектуального видеонаблюдения.
Комментарии
Ну так оно и понятна, глава региона должен стараться везде быть. Тем более Томенко в крае недавно, ему надо со всеми структурами познакомиться.
Ого, вот это новость, в кармане прям зашуршало от того что Томенко где то побывал.