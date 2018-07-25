Фото: capost.media
Жителей Барнаула предупреждают об изменении режима работы светофоров на одной из самых оживленных транспортных магистралей города — Павловском тракте.
"С 25 июля на пересечении Павловского тракта с улицей Власихинской изменена схема организации дорожного движения с учетом расщепления фазы светофорного регулирования. Это обеспечивает поочередный проезд по Павловскому тракту автомобилей, движущихся во встречных направлениях", — отмечают в пресс-центре городской администрации.
Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать требования светофорной сигнализации и дорожных знаков.
Комментарии
А, что у нас павловский стал пересекаться с параллельной власихинской?
У Арены
У Арены
У Леруа же
25.07.2018 16:13 лёха Возле Леруашки так то перекресток Власихинская - Павлик
Редакция а как будет работать светофор не написали?
Влад. пресс-центр администрации не удосужился написать как он будет работать, поэтому и редакция не знает
Владик, детка, а это для кого написано? Что тут непонятного? изменена схема организации дорожного движения с учетом расщепления фазы светофорного регулирования. Это обеспечивает поочередный проезд по Павловскому тракту автомобилей, движущихся во встречных направлениях"
25.07.2018 17:16 - гость - Вот если ты был бы поумнее то понял, что вопрос про полный цикл работы, а не только про разделение встречных потоков по Павлику, так то там еще поток с Власихинской и выезд от Леруа, если и там тоже будет разделение то так и напишите.
25.07.2018 17:33
Влад
Владик, если бы планировался разрыв в движении от Власихинской и от Леруа, то так бы и написали. Раз написано про разрыв по Павловскому значит и будет разрыв только по Павловскому. И перестань фантазировать.
А полный цикл должен быть таким же как на перекрестке Власихинская - Лазурная.