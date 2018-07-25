Фото: izvestiy-kamen.ru
Автомобиль Toyota Corolla едва не упал с моста в результате ДТП, произошедшего в Крутихинском районе 25 июля, сообщают "Каменские известия".
Авария случилась утром в среду недалеко от села Крутиха. Машина снесла ограждение моста и чудом не упала вниз — часть авто просто повисла в воздухе.
Отмечается, что в салоне находились три женщины. По предварительным данным, никто не пострадал.
Комментарии
Это чудо!!! 70% в воздухе
А вода внизу, это они так испугались?
реально в рубашке родились. как они выбрались то из нее?
17:15, никакого чуда. самое тяжёлое - двигатель, перевешивает лёгкую корму.
нет барьерного ограждения.
Нарушение автодора
17:41, дык бабёнка его и снесла, внизу валяется