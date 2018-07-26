Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 272 квадратных метра продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 18,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В доме имеется два этажа и цокольный уровень. На первом этаже расположены: кухня, зал, санузел, гараж. На втором этаже: три спальни, санузел.
На цокольном этаже находятся котельная/прачечная, бильярдная/спортзал, погреб. Во всех комнатах выполнен евроремонт. В доме установлен новый газовый котел.
На участке площадью 10,7 сотки имеются фруктовые деревья, теплица.
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