Сельхозтоваропроизводители Алтайского края получат господдержку на компенсацию части затрат из-за роста ГСМ. Средства поступят в регион в августе-сентябре. Об этом сообщил врио главы региона Виктор Томенко в среду, 25 июля, в Зональном районе на семинаре-конференции по особенностям уборочной кампании 2018 года.
В мероприятии приняли участие руководители районов, директора и главы хозяйств, специалисты агрономических и инженерных служб из 37 районов края, представители науки.
"На федеральном уровне принято решение о компенсации части затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители в связи с увеличением цены на ГСМ. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре. С учетом софинансирования из краевого бюджета сумма поддержки составит более 300 миллионов рублей, что позволит поддержать темпы проведения уже уборочной кампании", — заявил Виктор Томенко.
Он добавил, что поднимал вопрос роста цен на ГСМ на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым, в ходе рабочих встреч с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Непростая ситуация сложилась и на рынке молока.
"До тех пор, пока не будет наведен порядок в сфере ценообразования в этой отрасли, любые суммы господдержки будут из нее "вымываться", — сказал Виктор Томенко.
Президент Владимир Путин поручил разобраться на рынке молочной продукции с проблемой применения растительных жиров, чтобы прекратить дезориентацию покупателей.
"Мы, в свою очередь, на региональном уровне продолжим работу по увеличению государственной поддержки молочного и мясного скотоводства. В приоритете — поддержка технического перевооружения и модернизации производства (...). Приложу все усилия, чтобы увеличить объемы государственной поддержки инвесторов и обеспечить им долгосрочные экономические стимулы так, чтобы заниматься серьезными, долгими проектами было не накладно, а эффективно", — подчеркнул врио губернатора края. Он призвал сельхозтоваропроизводителей активнее использовать весь комплекс имеющихся инструментов государственной поддержки.
В целом по итогам года агропромышленный комплекс края получит порядка пяти миллиардов рублей господдержки, уточнил Томенко.
Комментарии
Все правильно, затраты должны компенсироваться. Не все же за свои деньги делать. Томенко делает лучшее
Томенко делает все возможное для края, и это очень большой плюс.Голосовать точно пойду за него, остальные кандидаты не рыба не мясо
А говорили ничего делать не будет. В отличии от других он на месте не сидит, край пытается своими силами преображать.