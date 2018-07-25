Фото: youtube.com
Пользователи Reddit обсуждают видео, на котором сталевар голыми руками касается раскаленного жидкого металла, не получая при этом ожогов и повреждений. Об этом пишет "РИА Новости".
Автор дискуссии задался вопросом: "Кто-нибудь вообще видел, как умирают русские?"
Другой участник обсуждения предположил, что мужчина не обжегся, так как он делал резкие движения. "Но я полагаю, что на следующее утро его лицо было алым. Трудно передать, насколько горяча эта штука. Находиться рядом с ней — это примерно то же самое, что и залезть в бойлер. Бойлер на стероидах, если бы такое было возможно", — приводит агентство его слова.
За сутки пост про сталевара набрал свыше 50 тысяч одобрений, но автор ошибся, пишет агентство. На самом деле героем ролика является армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди. Ролик он опубликовал в 2016 году, но популярность видео набрало только сейчас.
Мгдсян действительно касался жидкого металла, не получив ожогов. Это объясняется эффектом Лейденфроста, при котором жидкость в контакте с телом, значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создает изолирующий слой пара, предохраняющий ее от быстрого выкипания. Пар может на долю секунды защитить кожу от ожога.
Комментарии
Армяне вообще знатные труженики и прекрасные профессионалы. Всегда вызывают добрую зависть и уважение своим трудом и поступками. В спорте, профессии, да и отдыхают культурно и достойно.
этот стандартный фокус металлургов уже лет сто показывают студентам с металлургического техникума или ПТУ на первом курсе на заводской практике(и в Америке тоже)