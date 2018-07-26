От Star Wars до Путина: ремонт букв "БАРНАУЛ" стал поводом для мемов

Фото оригинала: barnaul.org. Фотоколлажи: Екатерина Смолихина
С 23 июля в краевом центре начались работы по обновлению одного из главных и наиболее известных символов города — букв "БАРНАУЛ", расположенных на въезде с нового моста. Пользователи интернета с восторгом отнеслись к футуристическому образу работника, который на фотографиях мэрии города очищает металлические конструкции букв с помощью пескоструйного аппарата.
Возможно, в руках у этого барнаульского Бобы Фетта космический бластер или оружие для ловли приведений, но мы не могли остаться в стороне от этой прекрасной истории. По случаю Шукшинского кинофестиваля, когда все вокруг сейчас говорят о кино, мы представили, как бы этот чистильщик букв "Барнаул" выглядел в голливудском кино и в реальной жизни.
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