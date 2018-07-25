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Застройщик из Бердска украл у новосибирцев 800 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Строительная компания получила деньги за новые квартиры от людей, но дом так и не достроила

Фото: grits.pro

Экс-главе ООО "Главновосибирскстрой-2" грозит десять лет колонии. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, пишет портал "Новосибирские новости".

По данным следствия, житель Бердска являлся руководителем компании, заключившей договоры долевого участия с 350 горожанами. Они приобрели у организации квартиры в строящемся доме на Галущака, 15 за 800 миллионов рублей. При этом дом так и не был достроен. В 2014 году началось банкротство компании.

Суд арестовал имущество обвиняемого, включая доли в уставных капиталах обществ, нежилые помещения, движимое имущество и другое, на общую сумму более 31 миллиона рублей. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Издание уточняет, что дом на улице Галущака начали строить в 2007 году. Дольщики создали жилищно-строительный кооператив и сейчас собирают деньги на достройку многоэтажки. В январе и марте текущего года дольщики, так и не получившие жилье, выходили на пикеты в городе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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