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Экс-главе ООО "Главновосибирскстрой-2" грозит десять лет колонии. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, пишет портал "Новосибирские новости".
По данным следствия, житель Бердска являлся руководителем компании, заключившей договоры долевого участия с 350 горожанами. Они приобрели у организации квартиры в строящемся доме на Галущака, 15 за 800 миллионов рублей. При этом дом так и не был достроен. В 2014 году началось банкротство компании.
Суд арестовал имущество обвиняемого, включая доли в уставных капиталах обществ, нежилые помещения, движимое имущество и другое, на общую сумму более 31 миллиона рублей. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Издание уточняет, что дом на улице Галущака начали строить в 2007 году. Дольщики создали жилищно-строительный кооператив и сейчас собирают деньги на достройку многоэтажки. В январе и марте текущего года дольщики, так и не получившие жилье, выходили на пикеты в городе.
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