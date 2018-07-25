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Госдума приняла в окончательном чтении закон о свободе выбора изучения родных языков в школе, включая русский в качестве родного, пишет "Интерфакс".
Ранее в школьной программе русский язык изучался как государственный язык, однако его нельзя было выбрать для изучения как родной. Государственный язык остается обязательным для изучения.
Закон фиксирует правило "свободного выбора языка образования" ребенком в школе по заявлению родителей. Данное правило будет касаться не только школы, но и детсадов. Кроме этого, фиксируется право свободного выбора изучения родного языка, в том числе русского как родного, а также государственных языков национальных республик.
Законопроект внесла в Думу 10 апреля группа депутатов всех фракций. Он вызвал резонанс в регионах, включая национальные республики. Затем в Госдуме создали рабочую группу по его доработке, итогом чего стал текст ко второму чтению, который поддержали все стороны, участвующие в разработке инициативы.
Председатель думского комитета по науке и образованию Вячеслав Никонов отметил, что трудно посчитать количество языков на территории России: с учетом наречий называется цифра порядка 277 языков. Подчеркивается, что это не рекорд, поскольку в Индии говорят более чем на 400 языках, а в Папуа Новой Гвинее — на более чем 850 языках.
"Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны", — цитирует агентство слова Никонова.
СМИ пишут, что критики законопроекта боятся, что родители детей, у которых русский не является родным, все равно будут делать выбор в пользу русского, поскольку именно на нем проводится аттестация ЕГЭ. Отмечается, что в случае выбора родным национального языка школьники получат меньше часов русского.
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А когда ложную таблицу умножения переименуют в таблицу суммирования и уберут знак "х".