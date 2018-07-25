Фото: news-centre.ru
В центре Санкт-Петербурга смонтировали детскую песочницу за 350 тысяч рублей, которая, по заявлениям администрации Центрального района города, не предполагала наличие песка и была закуплена по рыночным ценам. Об этом пишет "Интерфакс".
Ранее активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания", инспектируя адрес, задались вопросом, почему в песочнице до сих пор нет песка. "Отвечаем, детская песочница — игровой домик, которая оборудована на площадке с тартановым покрытием, не предполагает использование песка как такового. Тем более что на сегодняшний день есть огромное количество других искусственных материалов. В частности, по мере необходимости на площадку завозятся пластмассовые шары для различных игр", — заявили в пресс-службе администрации.
Также власти подчеркнули, что площадка была оборудована "по многочисленным просьбам жителей", а ее стоимость рыночно обоснована. Уточняется, что она была сформирована "исходя из анализа рынка, на основании коммерческих предложений подрядных организаций". Подчеркивается, что высокая цена обусловлена тем, что всё игровое оборудование должно было быть изготовлено из высокопрочной сосны, с антивандальным покрытием, а краска не должна содержать свинец и иметь высокое сопротивление к погодным условиям.
"Указанный тип площадок активно устанавливается в Москве", — подчеркнули в администрации.
Агентство пишет, что прокуратура заявила о планах проверить информацию об установке песочницы за 350 тысяч рублей.
Ранее на детскую площадку обратили внимание активисты, указав на то, что в дорогой песочнице все еще нет песка, хотя ее установили еще зимой.
В документах на сайте госзакупок говорится, что обустройство площадки обошлось бюджету Петербурга почти в 5 миллионов рублей. Из них 353 тысячи рублей было потрачено на песочницу в виде домика, 312 тысяч — на подвесные качели, 76 тысяч - на качалку на пружине и 1,7 миллиона рублей — на детский игровой комплекс с горками для катания.
Комментарии