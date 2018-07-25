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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение экс-главе Минобороны Украины Анатолию Гриценко в публичных призывах к терактам в России. Тот призывал ответить взрывами на теракты на Украине летом прошлого года, пишет "Коммерсант".
По данным следствия, Гриценко в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" 16 июля прошлого года призвал к подрыву железнодорожных поездов в РФ. Против него возбудили дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Подчеркивается, что против экс-министра уже возбуждалось дело по данной статье, связанное с призывами к терактам в Москве и Таганроге в эфире канала "112 Украина" 2 июля прошлого года. Оба дела объединили в одно производство.
Издание напоминает, что в июне 2017 года при взрыве в Киеве погиб начальник ГУ резерва разведки Минобороны страны Максим Шаповал. На следующий день при взрыве в Донецкой области умер полковник контрразведки Юрий Возний. Гриценко назвал взрывы машин с высокопоставленными украинскими военными российской диверсией. "На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве",— заявил тогда экс-глава оборонного ведомства.
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