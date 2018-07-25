Фото: fanday.ru
Британскому гвардейцу, который нес службу у Виндзорского замка, пришлось с силой оттолкнуть туристку из Китая, вставшую у него на пути ради селфи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Sun.
В опубликованном в Сети ролике запечатлен момент, когда женщина пересекла ограждение, а также реакция гвардейца. На кадрах видно, что от его толчка туристка едва не упала.
Агентство подчеркивает, что гвардейцам запрещено разговаривать на посту, однако они находят способы сообщить о недовольстве надоедливым туристам: топают ногами и кричат. В качестве предупреждения перед задержанием они поднимают винтовку.
Комментарии
за веревкой ограждения? - я бы штыком ткнул!
Ах, как милы гвардейцы у королевского дворца в Бангкоке. Целый день терпят всех желающих с ними сфотографироваться, даже не пошелохнутся, и это на жарище. Форму по преданию подарил Николай II.