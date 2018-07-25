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Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове десять лет назад пытался устроиться на службу в милицию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.
Уточняется, что мужчина стажировался в одном из территориальных пунктов милиции Серпуховского района с декабря 2008 по май 2009 года, однако не прошел испытательный срок.
По предварительным данным, 22 июля с детской площадки у своего дома в Серпухове пропала пятилетняя девочка. На следующий день ее тело нашли в спортивной сумке рядом с железной дорогой. Следователи возбудили по факту убийства уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1990 года рождения.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий в начале недели заявила, что следователи проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Она рассказала, что в СМИ появилась информация о якобы попытках мужчины совершить ранее противоправные действия в отношении детей. При этом полицейские без должного внимания отнеслись к обращениям родителей.
По данным следствия, 6 июня прошлого года участковому в Серпухове была поручена проверка по факту обращения местной жительницы о совершении противоправных действий в отношении ее дочери. Но страж порядка, полагая, что преступление против несовершеннолетних на его участке негативно повлияет на показатели работы, не стал объективно проверять все обстоятельства и отказал в возбуждении дела.
В сентябре 2017 года участковый уволился. Следствие считает, что действия участкового сформировали у подозреваемого чувство безнаказанности.
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