Фото: kiarioinfo.ru
Средние цены на бензин в Алтайском крае продолжают пребывать в статичном состоянии – такая тенденция наблюдается в нашем регионе почти два месяца.
Согласно информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 15 по 22 июля на розничном топливном рынке в Алтайском крае не произошло каких-либо изменений с ценами на ГСМ.
Так, бензин АИ-92 в крае торговался по 40,35 рубля за литр, 95-й бензин стоил 42,17 рубля, стоимость литра летнего дизельного топлива составила 44,13 рубля.
Отметим, что такой ценник в крае установился в начале июня. Резкий же рост цен на бензин, напомним, наблюдался в мае.
Также обращает на себя внимание то, что "заморозка" цен на горючее была характерна в период с 15 по 22 июля почти для всех регионов Сибири и России в целом. В нашем федеральном округе средние цены на прошлой неделе менялись только в Республике Тыва, где бензин АИ-92 подешевел на 40 копеек, а солярка подорожала сразу на 90 копеек за литр.
Комментарии