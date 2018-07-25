Фото: abc7.com
Неизвестный мужчина уничтожил в среду, 25 июля, звезду американского лидера Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал ABC 7.
Уточняется, что акт вандализма произошел в 3:00 по времени Лос-Анджелеса. Неизвестный достал кирку из футляра для гитары, а затем раздробил звезду так, что ее осколки разлетелись по всей улице.
Данных о внешности вандала нет.
Агентство напоминает, что это не первый инцидент со звездой Трампа на Аллее славы. Так, за несколько дней до голосования на выборах президента США в ноябре 2016 года ее уничтожил вандал, который оделся в форму строителя.
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