Фото: thepiratebay3.org
Госдума на заседании в среду, 25 июля, утвердила Елену Ямпольскую ("Единая Россия") председателем комитета нижней палаты по культуре. За назначение проголосовало большинство депутатов, пишет ТАСС.
Кандидатуру Ямпольской выдвинул президиум думских единороссов накануне, 24 июля. Ранее она исполняла полномочия первого зампреда комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.
Ямпольскую избрали депутатом Думы седьмого созыва по федеральному списку "Единой России". Ранее она на протяжении почти пяти лет была главредом газеты "Культура".
Пост председателя думского комитета по культуре стал вакантным из-за смерти 14 июня режиссера Станислава Говорухина.
Комментарии