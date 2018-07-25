Фото: naked-science.ru
Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT, которые заменят на орбите спутники предыдущего поколения. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на Twitter-аккаунт компании.
Уточняется, что главной задачей спутников является передача голосовых и текстовых данных спутниковых телефонов Iridium. Ракете удалось успешно вывести спутники на орбиту.
Предыдущий запуск спутников Iridium прошел в конце мая. Предполагается, что после пуска 25 июля спутниковая группировка сети увеличится до 65 из 75 запланированных.
Также компания сообщила, что смогла успешно посадить первую ступень ракеты-носителя на морскую платформу, несмотря на сложные погодные условия. Также Space X собирается "поймать" в специальную сеть, установленную на судне Mr. Steven, носовой обтекатель ракеты-носителя. Две предыдущие попытки сделать это были неудачными.
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