Фото: twitter.com

Гол защитника французской сборной по футболу Бенжамена Павара в ворота команды Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018 признали лучшим голом турнира. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФИФА.

Матч Франция — Аргентина завершился победой команды Франции со счетом 4:3. Павар забил гол на 57-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу аргентинцев. При этом южноамериканцы перед этим забили два мяча подряд, вышли вперед и захватили инициативу в игре. Это был единственный матч на турнире, в котором французская сборная отыгрывалась в счете.

"Невероятный удар. У Бенжамена сильный характер. Он вернул нас в игру этим голом", — прокомментировал гол Павара другой член сборной Блез Матюиди.

"Мяч скакал по газону, не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот, — рассказал Павар после матча. "Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел, так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически, когда увидел, что он залетел в ворота, был безумно счастлив", — добавил 22-летний футболист.

Прошедший мундиаль стал дебютным турниром для футболиста немецкого "Штутгарта" в составе сборной Франции, а гол в ворота аргентинцев — единственный, забитый в футболке национальной команды.

Лучший гол был определен онлайн-голосованием на официальном сайте ФИФА. В опросе участвовали свыше трех миллионов человек.

На втором месте оказался гол колумбийского полузащитника Хуана Кинтеро, который он забил прямым ударом со штрафного в матче против японской команды (1:2). Замыкает тройку лучших голов удар хорватского полузащитника и лучшего игрока мундиаля Луки Модрича, забитый дальним ударом в матче против сборной Аргентины (3:0).

Также в перечень попал и мяч российского игрока Дениса Черышева, забитый в ворота команды Саудовской Аравии (5:0). Он расположился на шестой позиции в голосовании.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI