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Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко завершено. Его обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании предварительному следствию, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Агентство напоминает, что Захарченко, который курировал в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Дело получило огромный резонанс после того, как в квартире его сестры нашли 9 миллиардов рублей в разной валюте. Объяснить происхождение денег борец с коррупцией не смог.
По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник - сотрудник правоохранительных органов – для получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, которые принадлежат предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. В итоге предпринимателю пришлось передать Захарченко и его соучастнику взятку в размере 800 тысяч долларов США.
Петренко добавила, что в 2015 году Захарченко с соучастником за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил свыше трех миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.
Также в 2016 году Захарченко, используя служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.
Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. "Также продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко", — добавила Петренко, отметив, что его соучастник находится в розыске.
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