Четверг, 26 Июль, 00:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,08
€ 73,75
496566
16°
Обь
265см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение "предпенсионеров"

, ИА "Амител"
В ведомстве разработали мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения

Фото: websfeed.com

Минтруд РФ подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, кроме этого, ведомство хочет создать "горячую линию" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

В сообщении сказано, что также предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, которые увольняют "предпенсионеров".

Также проектом плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.

Также в ведомстве напомнили, что для граждан старшего возраста будут проводить дополнительное обучение и переподготовку.

Проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан будет представлен до конца июля членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители профсоюзов и работодателей. От них в Минтруде рассчитывают получить предложения к проекту.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
00:17
Черчесов продолжит работу со сборной России по футболу 0
23:51
Американский гитарист пивным плевком в глаз спас фанатке жизнь 0
23:38
Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение "предпенсионеров" 0
23:19
СК завершил расследование дела полковника Захарченко 0
22:58
ФИФА назвала лучший гол чемпионата мира по футболу в России 0
22:39
Space X запустила Falcon 9 с десятью спутниками на борту 0
22:19
Елена Ямпольская возглавила думский комитет по культуре 0
21:58
Вандал уничтожил киркой звезду Трампа на Аллее славы Голливуда 0
21:40
Киев призвал к полной блокаде Крыма 0
21:21
Трамп назвал ответные пошлины КНР жестокими 0
20:56
Монеточка отменила выступление на фестивале "Нашествие" 1
20:41
Экс-сенатора России арестовали в Италии 0
20:19
СМИ: подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове стажировался в милиции 0
19:46
В Сети появился ролик с британским гвардейцем, сильно оттолкнувшим туристку 3
19:23
Экс-министра обороны Украины заочно обвинили в призывах к терактам в России 0
19:08
Коротко о главном: КПД алтайских депутатов и символ Барнаула на ремонте
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июля
18:54
В Петербурге построили песочницу за 350 тысяч рублей без песка 0
18:31
В Думе окончательно приняли закон об изучении родных языков 1
18:14
Застройщик из Бердска украл у новосибирцев 800 миллионов рублей 0
17:51
"Бессмертный русский": американцев поразило видео со сталеваром 2
17:35
Суд арестовал еще двоих подозреваемых в пытках в ярославской колонии 1
17:30
"Он точно соответствовал своей эпохе": как открывали Шукшинский фестиваль 2
17:21
Поиски пропавшего жителя Тальменского района ведут в Алтайском крае 0
17:13
Госдума разрешила регистрировать новые машины без посещения ГИБДД 0
17:02
Автомобиль снес ограждение моста и чудом не слетел вниз в Алтайском крае 7
16:48
Люди помнят: сотни барнаульцев открыли фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" 1
16:33
Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту 2
16:23
Уход легенды: как прощались с Владимиром Высоцким 0
16:13
Виктор Томенко поучаствовал в селекторном совещании МЧС 4
16:02
Режим работы светофоров изменят на одной из самых оживленных дорог Барнаула 10
15:49
Кабмин выделит почти 18 млрд рублей на развитие туризма на Северном Кавказе 8
15:31
В Новосибирской области найден пропавший легкомоторный самолет, пилот погиб 0
15:21
Дорога на 52 миллиона: как в Барнауле ремонтируют проспект Ленина 0
15:12
Два человека выжили в "смятой в гармошку" машине после аварии под Бийском 0
15:01
Алтайский "зеленый" Кириллов снялся с выборов новосибирского губернатора 0
14:51
Суд в Барнауле прекратил громкое дело о смертельном ДТП с участием Infiniti 31
14:33
Названа дата прощания с актером Александром Исаковым 0
14:22
Барнаулец соврал об угнанном у него автомобиле и получил штраф 1
14:11
Управление образования в Бийске обрело нового руководителя 0
14:02
Перелеты на Алтай из Новосибирска и Челябинска просубсидируют 2
13:51
Apple извинилась за проблемы с новыми MacBook Pro 0
13:33
Житель Горного Алтая устроил стрельбу из двустволки и убил родственника 0
13:22
Бийск и Рубцовск с 2019 года начнут получать 300 миллионов на ремонт дорог 1
13:14
Легкомоторный самолет пропал по пути из Новосибирска в Томск 0
13:06
Стал известен коэффициент полезного действия алтайских депутатов Госдумы 21
12:51
Мария Бутина находится в одиночной камере ради обеспечения защиты 0
12:34
Отец убившей котенка девочки на Алтае попросил прощения за поступок дочери 116
12:23
Фехтовальщица из Новосибирска стала чемпионкой мира 1
12:13
Троих уроженцев Армении судят за разбой и сожжение дома в Алтайском крае 4
12:04
Карстовая воронка глубиной 50 метров появилась в Нижегородской области 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.