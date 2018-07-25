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Минтруд РФ подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, кроме этого, ведомство хочет создать "горячую линию" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.
В сообщении сказано, что также предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, которые увольняют "предпенсионеров".
Также проектом плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.
Также в ведомстве напомнили, что для граждан старшего возраста будут проводить дополнительное обучение и переподготовку.
Проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан будет представлен до конца июля членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители профсоюзов и работодателей. От них в Минтруде рассчитывают получить предложения к проекту.
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