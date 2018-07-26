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Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с российской командой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на первого вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна.
Подчеркивается, что под руководством 54-летнего тренера россияне впервые в новейшей истории вышли в плей-офф мундиаля. В матче 1/8 финала они обыграли испанцев, а в четвертьфинале уступили хорватам — серебряному призеру ЧМ-2018.
"Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы — 2020", — заявил Симонян, переадресовав вопрос о сроках подписания контракта и.о. президента РФС Александру Алаеву.
Тот, в свою очередь, от комментариев воздержался и добавил, что информация появится в четверг, 26 июля. В этот день в Москве состоится исполком РФС.
Черчесов возглавил сборную РФ в августе 2016 года. Действующий контракт тренера рассчитан до августа текущего года.
Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 стартует 21 марта следующего года. Финальная часть турнира пройдет на 12 стадионах в 12 городах Европы. В Петербурге пройдут три матча группового раунда и 1/4 финала.
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