Фото: tourister.ru
Путешественники назвали лучшим островом мира Яву в Индонезии. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на итоги ежегодного опроса издания Travel & Leisure.
Уточняется, что туристы выбрали остров за его "водопады, вулканы и пляжи с белым песком, а также древние храмы и прекрасный сервис в отелях".
В тройку лидеров вошли также индонезийские острова Бали и Ломбок. На четвертую и пятую строчку путешественники поставили Мальдивы и Уаихеке (Новая Зеландия).
Также в топ-10 попали острова Палаван (Филиппины), Маврикий (Республика Маврикий), Себу (Филиппины), Парос (Греция) и Тасмания (Австралия).
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