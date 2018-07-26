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Группа депутатов Думы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, предлагающий расширить возможность покупки права на владение огнестрельным оружием в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу данных ГД.
В пояснительной записке говорится, что цель изменений в ч.1 ст. 3 ФЗ "Об оружии" — "поддержка производителей и стимулирование развития стрелковых видов спорта, в том числе соревнований по практической стрельбе".
Предлагаемые изменения, в частности, устраняют правовую неопределенность в вопросе стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, который нужен для приобретения права на владение таким оружием с нарезным стволом.
В документе говорится, что действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. "В связи с этим законопроектом уточняются основания, при наступлении которых гражданин вправе приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом", — цитирует агентство его текст.
Один из авторов проекта, депутат Владимир Гутенев отметил, что учитывая специфику стрелковых видов спорта и значительный износ охотничьего оружия, спортсменам высокого класса и охотникам, при наличии соответствующих удостоверений, дается возможность для покупки до 10 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом и гладкоствольного длинноствольного оружия.
Сейчас максимально возможным количеством единиц гражданского гладкоствольного оружия владеют около 20 тысяч граждан, которые являются потенциальными покупателями большего числа подобного оружия.
Гутенев добавил, что нововведение позволит не только увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, но и нарастить объемы производства отечественным производителям, реализовав дополнительно порядка 100 тысяч единиц оружия.
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