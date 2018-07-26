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Обновленные поправки министерства финансов в закон об ОСАГО отменяют два коэффициента — региональный и мощности двигателя. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на документ, направленный для согласования заинтересованным ведомствам.
В данный момент цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя. Вместо двух отмененных коэффициентов Минфин предложил новые. На стоимость полиса повлияет стиль вождения: нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и не только. Эти параметры хотят фиксировать, в частности, при помощи установленных на машине телематических устройств. Увеличить стоимость ОСАГО может также нарушение ПДД.
В июле Центробанк опубликовал проект указания о предельных значениях тарифов ОСАГО, согласно которому тарифный коридор расширится. Новая цена ОСАГО для физлица—усредненного водителя, вырастет на 2 тысячи рублей, а для молодого и неопытного на мощном авто из "токсичного" для страховщика региона — на 6 тысяч.
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