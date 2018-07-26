Фото: setwalls.ru
Подледное озеро с жидкой водой нашли на Марче ученые при помощи радара Marsis, который установлен на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Science.
Ранее ученые, изучая снимки красной планеты, который сделал зонд Mars Reconnaissance Orbiter, обратили внимание темные полосы шириной 0,5-5 метров на некоторых склонах планеты. Специалисты предположили, что полосы оставили потоками воды. Позже марсоход Curiosity нашел на поверхности планеты древние высохшие озера.
Исследования ученых финансировались Итальянским космическим агентством и NASA. Согласно данным исследования, свершить прорыв в поисках жидкой воды на Марсе помогло радиоэхозондирование. Благодаря ему удалось найти озеро шириной порядка 20 километров, которое находится у южного полюса планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.
Издание пишет, что специалисты проводили исследования в регионе планеты у южного полюса с 29 мая 2012 года до 27 декабря 2015 года с помощью низкочастотного радара Marsis, задачей которого является поиск жидкой воды и водяного льда на поверхности Марса при помощи излучения электромагнитных волн и изучения отраженного сигнала. Рада позволил ученым найти аномально яркие области, которые отражают сигнал лучше, чем соседние. Ширина этой области составляет порядка 20 километров.
Исследователи пишут, что анализы сигналов радара показывают, что характеристики яркого участка совпадают с характеристиками объектов, в которых есть вода. "Мы определяем этот участок как … область с жидкой водой на Марсе", — заключают авторы исследования.
Специалисты добавляют, что подобное озеро может быть не единственным на поверхности Марса, на южном полюсе планеты могут находиться и другие водоемы. "Данные показывают вероятность того, что это озеро — не единственная находка. Мы действительно нашли яркие участки в других районах", — цитирует агентство слова одного из экспертов.
Комментарии