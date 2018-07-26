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Сооснователь и гендиректор QIWI Сергей Солонин, во время выступления на лекции в Московской школе коммуникаций MACS, заявил, что интерес к биткоинам у него возник после истории с техдиректором компании, который тайно найманил 500 тысяч биткоинов при помощи терминалов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на издание Rusbase.
О майнинге Солонин узнал от главы службы безопасности, который заявил, что терминалы самообслуживания QIWI по ночам испытывали серьезную нагрузку. Бизнесмен рассказал, что по итогам проверки стало известно, что его техдиректор занимался криптовалютой. "Он за три месяца намайнил 500 тысяч биткоинов, и это стоило 5 миллионов долларов. А сейчас это миллиарды", — заявил гендиректор QIWI.
Бизнесмен добавил, что попросил техдиректора вернуть полученные при помощи ресурсов компании биткоины и объяснить суть процесса. Но тот не стал ничего возвращать и уволился.
Солонин добавил, что прямого QIWI техдиректор не нанес, если не считать арендодателей, "которые где-то там платят за электричество".
Также он не раскрыл личность техдиректора. По его словам, позже он попытался майнить на оборудовании, однако компьютеры на тот момент уже не справлялись.
В 2011 году биткоин стоил от $10 до $30. Позднее курс криптовалюты значительно вырос. По состоянию на 25 июля 500 тысяч биткоинов стоят 256,7 миллиарда рублей (4 миллиарда долларов). Так как эмиссия биткоина ограничена 21 млн единиц, из слов Солонина следует, что его техдиректор уже в 2011 году (когда криптовалюты было выпущено намного меньше) владел 2,4% всего потенциального рынка. При этом, отмечает издание, состояние основателя биткоина Сатоши Накамото, по разным данным, оценивается примерно в 1 миллион биткоинов.
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