Полмиллиарда рублей обнаружили сотрудники ФСБ во время обыска квартиры подозреваемой в незаконном обналичивании денег, сообщает "Пятый канал".
В среду, 25 июля, силовики пришли уже в знакомую квартиру петербурженки. Женщина находилась под домашним арестом по делу о незаконном обналичивании денег. В прошлый раз (несколько месяцев назад) стражи порядка в этой же квартире нашли 630 миллионов рублей, которые были спрятаны в диване.
Отмечается, что силовики нагрянули домой к подозреваемой неожиданно. На этот раз их привлек холодильник. Как оказалось, оперативная разработка не подвела сыщиков. Вместо продуктов холодильник был забит деньгами.
Чтобы пересчитать изъятые 417 млн рублей, 48 тысяч долларов и 60 тысяч евро, потребовалось время. Чтобы вынести наличность, полицейским пришлось искать подходящие коробки.
Петербургские СМИ уже окрестили квартиру "золотой".
Комментарии
Вот вам пенсии...
И у Захарова 9 млрд нашли. Если еще поискать стопудово на пенсии деньги найти можно
Женщина и не иначе как простая домохозяйка, находясь под домашним арестом по делу о незаконном обналичивании крупных денежных средств в сумме 630 миллионов рублей!
А говорят - денег нет!
Не виноватая она! Деньги сами по ночам появляются!
9 млрд нашли не у Захарова, а у Захарченко
гость
9 млрд нашли не у Захарова, а у Захарченко
Даже если взять среднюю пенсию 10 000 рублей, то хватит на один месяц для
900 000 пенсионеров, а их 44 миллиона!
Видимо, хорошо знает протоптаную дорожку в страну Лимонию!
Дайте точный адрес квартиры, плиз!!!!
Хрю от 26.07.2018 09:21, могу даже вам подсказать, где такие емкие холодильники продаются в нашем городе! Но думаю, сами можете догадаться с трех раз!
Имея такой холодильник, я бы еще и работал до 85 лет!
Тысяч или миллионов или это игрушки были? Возможно, надо менять не пенсионные дела, а что-то другое.
Вы то ли неграмотные, читать не умеете, то ли не осознаете смысл прочитанного текста.
Причем тут полковник Захарченко?
Здесь речь идет об обнальщиках. Это те люди, которые в числе прочего помогают вашему начальству переводить деньги из безналичных в наличные, чтобы вам выплачивать черную зарплату. Это не государственные деньги, это деньги, которые крутятся в экономике.
Меня поражает другое - люди ничего не боятся. Они уже под следствием, под домашним арестом, и всё равно продолжают заниматься.
Вот сейчас накрыли 500 миллионов, до этого их же разгрузили на 630 миллионов. Это более миллиарда рублей разные люди из-за этих обнальщиков просто потеряли. Понятно, что они не обратятся за официальной компенсацией. Но на неофициальном уровне за эти деньги обязательно спросят. Эти обнальщики бессмертные что ли?
Мнебы такой диван и холодильник, хатабыч, слышишь???
Ну так куда деваться ежемесячный когда поток в 1 миллиард.
26.07.2018 12:22
- гость -
переводили с английского ??