Интернет-магазины одежды и обуви Otto и Quelle, которые входят в Otto Group, перестали принимать заказы в России, сообщается на сайтах ритейлеров.
Quelle не дает разместить заказ с 25 июля, Otto — с 17. Сейчас оба сайта недоступны для российских пользователей. Все ранее оформленные заказы будут доставлены клиентам.
О закрытии немецких магазинов сообщалось еще в апреле. Ранее "Коммерсант" сообщал, что онлайн-магазины закрываются из-за некой "глобальной стратегии", которая подразумевает сосредоточение на продажах в Германии.
Германская Otto Group работает в России с 1990 года, оказывая услуги по каталогам Otto, Witt, Bonprix. Она занимала седьмое место по продажам среди интернет-магазинов одежды и обуви.
Комментарии
давно пора уйти, весть товар их с Алиэкспресса а цены в 5 раз больше