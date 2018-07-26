Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала принятие Госдепартаментом декларации о непризнании воссоединения Крыма с Россией.
"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", — написала Захарова.
В тексте документа за подписью госсекретаря США Майка Помпео говорится: "Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву".
В документе американская сторона призывает Россию "уважать принципы и приверженность, которые она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма". США пообещали вместе с союзниками придерживаться такой позиции по полуострову до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
В июне президент США Дональд Трамп не исключал, что признает полуостров частью России. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в самолете по пути в Нью-Джерси, американский лидер сказал: "Посмотрим". Также, как сообщалось, на cаммите G7 в канадском Квебеке Трамп заявил, что Крым является российским, "потому что все жители там говорят по-русски".
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