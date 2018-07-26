Россияне рассказали, пытаются ли найти замену импортным лекарствам

Россияне, которые покупают импортные лекарства, либо не пытаются найти им замену среди российских медикаментов, либо находят аналоги только небольшого числа препаратов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
"Всего 8% участников опроса, предпочитающих лекарства из-за рубежа, смогли найти замену импортным препаратам", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах. По сравнению с опросом 2017 года доля таких ответов сократилась втрое — с 24%.
Одновременно выросло количество тех респондентов, кто не смог заменить отечественным ни один импортный препарат. В текущем году такой ответ дали 11% против 7% годом ранее. Кроме того, 21,5% опрошенных (годом ранее — 24%) сказали, что смогли найти замену лишь некоторым медикаментам, столько же (против 18%) нашли аналоги небольшому числу самых простых лекарств.
"Больше всего участников опроса — 38% — заявили, что и не пытаются найти замену, так как в принципе предпочитают импортные препараты. Стоит отметить, что число таких респондентов по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В 2017 году такой ответ выбрали всего 27%", — говорится в исследовании.
Отмечается, что рост доли респондентов, которые не пытаются найти замену импортным лекарствам, может быть связан с обсуждениями идеи ограничить импорт медикаментов из ряда стран в рамках закона о контрсанкциях. Вероятно, что на фоне этих дискуссий большее количество граждан заранее пыталось найти замену привычным препаратам.
Комментарии
Покупаю в аптеках Барнаула одно лекарство, выпускаемое сейчас в Харькове (Украина). Западноевропейские аналоги частью хуже, частью не попробованы. Отечественного аналога не знаю. Знаю это лекарство с давних пор, а участковый терапевт говорит, что сейчас оно не применяется. Ну-ну...