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Водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку из России в центре Киева

, ИА "Амител"
Дорожный патруль сумел быстро найти и задержать водителя, который уже успел снять номера с автомобиля

В центре Киева погибла десятилетняя гражданка России Анастасия Артемова. Вместе с мамой и братом она приехала в Киев из Москвы к родственникам, пишет "Парламентская газета". 

По версии защиты, девочка прыгнула под машину. Кроме того, как отмечается, у автомобиля не сработали тормоза, несмотря на то, что водитель предпринимал попытки остановить свое транспортное средство. Тот факт, что водитель скрылся с места ДТП, объяснили тем, что на месте происшествия нельзя парковать автомобиль и мужчина решил отъехать немного ниже, чтобы найти место для парковки и прийти на место ДТП.

Вечером во вторник, 24 июля, на бульваре Леси Украинки Настя с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время на большой скорости на красный свет промчался внедорожник Hummer, который сбил девочку и попытался скрыться с места происшествия.

Дорожный патруль сумел быстро найти и задержать водителя, который уже успел снять номера с автомобиля. Появилось видео задержания.

Водителем оказался 19-летний Кирилл Островский. Во время задержания он сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. Когда на него надевали наручники, то вокруг столпились свидетели, которые собирались устроить самосуд.

За Кирилла Островского, сына известного столичного бизнесмена, приятеля мэра Киева Виталия Кличко, вступились ряд депутатов Верховной рады, отмечают украинские издания. Местная прокуратура поспешила сообщить, что виновник трагического ДТП в момент задержания был трезв. Меру пресечения районный суд Киева должен вынести в четверг.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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