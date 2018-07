Время не стоит на месте: теперь абонентам "Билайн" стало еще удобнее оплачивать покупки в интернете. Пользователям карты "Билайн"* стала доступна возможность оплаты покупок с помощью сервиса Samsung Pay, который позволяет совершать платежи безопасным и комфортным способом в любом месте по всему миру, где принимают платежные карты.



ОПЛАТА – В СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

Samsung Pay, помимо технологии бесконтактных платежей NFC, поддерживает собственную технологию Samsung MST, с помощью которой можно совершать покупки устройством Samsung (включая Samsung Gear S3) не только на терминалах с возможностью бесконтактной оплаты, но и там, где принимают только карты с чипом или магнитной полосой.

На совершение покупки c Samsung Pay потребуется всего несколько секунд: достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона Samsung Galaxy, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технических возможностей устройства), приложить устройство к платежному терминалу и получить чек (так же, как при оплате обычной картой). Кроме того, Samsung Pay позволяет оплачивать покупки в Интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка "Оплатить Samsung Pay".



УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ

Для того чтобы начать использовать сервис, достаточно отсканировать карту "Билайн" с помощью камеры смартфона или ввести ее данные вручную, указать код, полученный в SMS-сообщении от "Билайн", и добавить подпись на экране приложения Samsung Pay.

Преимущество Samsung Pay – в дополнительной защите платежных операций по карте:

реальный номер карты заменяется на специальный цифровой код – токен, генерируемый случайным образом;

обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технической возможности устройства) для каждой покупки;

встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает сохранность данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.



Подробнее о сервисе Samsung Pay и совместимых устройствах - на сайте.



*Эмитент карты "Билайн" — РНКО "Платежный Центр" (ООО). Лицензия Банка России №3166-К от 14 апреля 2014 года

О карте "Билайн". Карта "Билайн" Mastercard World позволяет оплачивать любые покупки по всему миру, накапливать бонусы (до 15% от суммы покупки), а затем тратить эти бонусы на оплату услуг "Билайн", получать дополнительные скидки на товары партнеров. При оплате покупок в валюте обмен происходит по курсу ЦБ на дату обработки операции.

Справка. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи со стремлением быть первым в персональных Интернет-сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

