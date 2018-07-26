Тело жителя Алтайского края нашли в бетоне на Камчатке

На Камчатке нашли тело жителя Алтайского края, которого, предположительно, убили и забетонировали в подвале дома его жена и ее сожитель, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, 22 августа 2016 года "подозреваемые на почве внезапно возникших неприязненных отношений к 38-летнему жителю Алтайского края, приходившемуся подозреваемой мужем, причинили ему телесные повреждения в область головы металлическим предметом и ножевые ранения в области бедра и шеи, от которых тот скончался на месте происшествия".
С целью сокрытия следов преступления злоумышленники закопали тело в подвальном помещении указанного дома, а впоследствии залили бетоном. Дом находится в поселке Светлый, уточняют в СК.
Дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" возбуждено в отношении 49-летней женщины и ее 33-летнего сожителя.
Подозреваемые задержаны, они сознались в убийстве, отмечают следователи.
Комментарии
Девушка украдкой слезы прятала
Терпкая Камчатка до свидания
любовь до гроба = дураки оба
Долго же их мурыжили,пока не признались.
Сборище геронтофилов... тётке 49 лет, а "сожителю" - 33, да и "мужу" - 38 было...
Идея от тётки, а по полной вломят сожителю.
на камчатке,девок мало хороших, корыстные в основном