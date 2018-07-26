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Медведев назвал главные задачи в борьбе с онкологией в России

, ИА "Амител"
Первоочередная задача в сфере борьбы с онкологией - "профилактика и ранняя диагностика"

Фото: ok.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику онкозаболеваний, передает ТАСС.

По словам Медведева, первоочередная задача в сфере борьбы с онкологией — "профилактика и ранняя диагностика". Он подчеркнул, что 10 лет назад обнаружить рак на ранних стадиях удавалось лишь в 16% случаев. Сейчас этот показатель составляет 56%.

"К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан, а с этого года у нас введён новый порядок проведения диспансеризации: теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг-обследование на самые распространенные виды онкологии", — сказал Медведев в ходе совещания о развитии онкопомощи населению.

Еще одной важной задачей Медведев называл развитие инфраструктуры — всем гражданам независимо от их месторасположения должны быть доступны самые современные методы диагностики. Именно поэтому, как он отметил, необходимо сокращать срок от первого обращения к врачу до постановки диагноза и начала лечения.

Медведев также сообщил о возможном создании централизованной системы организации онкопомощи в регионах России. Особое внимание будет уделено лечению детей. В частности, для этого было принято решение расширить и реконструировать Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. По словам Медведева, там будет построен корпус ядерной медицины, который откроют в 2022 году.

Третьим направлением в развитии онкопомощи населению премьер-министр называл кадры. Он заявил, что в профильных центрах должны работать врачи самой высокой квалификации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.07.2018 10:48
- гость -

ну
примерно как со школой в суртайке
даешь высококвалифицированные кадры и онко - диагностические центры в каждом захолустье!
за мкад пусть выедет для начала и посмотрит на реальные расстояния и плотность населения за уральскими горами, чтоб такие задачи ставить.
осматривать они каждого собрались.. какими силами? на каком оборудовании? где деньги взять на всю эту роскошь? или как всегда - денег нет, но вы держитесь! И главное - отчитывайтесь что все отлично !

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26.07.2018 11:48
- гость -

ну выявили рак, а дальше что, на какие шиши лечить? лечение в сто раз дороже диагностики!

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26.07.2018 11:59
Бабуля

Как у нас выявляют рак сейчас в 90%???Стало болеть у человека и он идет к врачу..К терапевту для начала..Соседке было 37 лет..Заболел желудок,пошла к терпевту..через 2 недели надоело в очередях сидеть по полдня,да и вроде немного отлегло от таблеток терапевта..Гастрит ей диагноз поставили..А через 3 месяца умерла от рака желудка..И так большинство не доходят до онкологов..

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26.07.2018 12:02
слуги народа

Обычным гражданам вице-мэр Москвы Леонид Печатников угрожает платным лечением в случае онкологического заболевания. А для своих — сотрудников структур, принадлежащих городу — на деньги налогоплательщиков покупается страховка, позволяющая лечиться за границей.У мэрии есть компания "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ, она принадлежит "Мосинжпроекту", а тот — департаменту строительства Москвы). Компания строит дома по заказу городских властей. Её руководитель — Альберт Суниев, он из команды Марата Хуснуллина, заместителя мэра и главы стройкомплекса. Суниев приехал за Хуснуллиным в Москву из Татарстана.

Если он или 16 других важных лиц в компании (не дай бог, конечно) заболеют раком, то они абсолютно бесплатно и сразу же отправятся на лечение за границу. Это говорится в договоре ДМС (дополнительное медицинское страхование), который УЭЗ заключило с "Группой Ренессанс страхование". Цена договора — 4 млн рублей (страховое покрытие по одному случаю лечения за рубежом — $300 тыс.).

Оплачено будет всё: авиабилеты, консультации с врачами, операции, химиотерапия, лекарства, услуги переводчика, проживание в гостинице (если это понадобится).

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26.07.2018 12:03
Кот.Без сапог.

Специалист направил на ребёнка на консультацию к онкологу.В районной поликлинике сказали, что не смотря на наличие широко известного центр "Надежда" направление они дать не могут, т.к. детский онколог в крае один, и принимает он только за деньги.

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26.07.2018 12:14
гость

Лажа все это и показуха.
более трех месяцев диагноз поставить не могут, да и не особо стараются в этой "Надежде", а состояние уже ухудшается с каждым днем. Талон к общему онкологу можно взять только на посещение через две недели! Есть собственная база для диагностики, но у себя делать не будут предлагать, если только повторно. А это все время идет, которое не на пользу больному...

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26.07.2018 12:19
- гость -

эти "дохтора" томограммы читать не умеют, поэтому и пытаются научить нейросети распознавать рак. вот случай самый известный:
Дарья Старикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе “прямой линии“ 15 июня 2017 года. Она рассказала, что из-за плохого медобслуживания в местной больнице ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз - рак четвертой стадии - был поставлен слишком поздно.

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26.07.2018 13:14
Жужа

Любить у нас правительство ставить невыполнимые задачи: то пенсия размером в 24000 рублей, то средняя продолжительность жизни до 80-85 лет, то победить бедность и тд. Теперь вот победить онкологию. Вообщем одна мышиная возня, а толку никакого нет.

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